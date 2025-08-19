私はリサ（30代）。旦那のマサヒト（30代）と、小2のジュンと暮らしています。私の独身時代の趣味は旅行でした。山・海・温泉などの観光や、初めて行く場所にもわくわくします。1度行った場所にまた訪れることも大好きです。けれど結婚をして子どもを授かってから、旦那の休みもなかなか取れなくなり、あまり旅行する機会がなかったのです。そんなとき、会社から1週間のリフレッシュ休暇を取るように言われました。何をしようかと