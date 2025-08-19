水不足が続き市民に節水を呼びかけている上越市は19日、ダムの貯水量が回復してきているとして、節水の呼びかけを緩和すると発表しました。これまで節水対象区域内の市民には40％以上の節水を呼びかけていましたが、「20％以上」の呼びかけに緩和します。また節水対象区域外の市民に対しては20％以上が呼びかけられていましたが「10％以上」に緩和するとしています。上越市によりますと、8月6日からの雨で上水道用に供給する市内の