サッカー日本代表の長友佑都の妻でタレントの平愛梨が自身のInstagramを更新。平は投稿で「みんなのお昼ごはん♡自分に全く自信のない私ではあるけれど唯一、自分で褒める!としたら 夫の試合前に作るごはん♡」と述べ、試合の日には必ず昼食を手作りしていることを明かした。平は続けて、「「◯時に食べるから宜しく!」と言われると、カオス達の習い事などのタイムスケジュール組むのは苦手なはずなのに…夫から頼まれ