2025年8月18日、Samsungがアクティブノイズキャンセリング(ANC)を搭載したワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds3 FE」を発表しました。2024年7月に登場した「Galaxy Buds3／3 Pro」の廉価版で、音質の向上やANCの強化などが図られています。Galaxy Buds3 FE | Early Access | Samsung UShttps://www.samsung.com/us/mobile-audio/galaxy-buds3-fe/Samsung Introduces Galaxy Buds3 FE With Iconic Design, Enhanced Sound and Galaxy A