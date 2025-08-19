2025年8月「外国人労働者に関するアンケート調査」企業の人手不足の打開策として、外国人労働者の受け入れが大きな課題に浮上している。東京商工リサーチが全国の企業6,459社にアンケートを行った結果、フルタイム直接雇用の外国人労働者が「いない」企業は78.2％と圧倒的に多い結果となった。だが、アルバイトなど、非正規の外国人労働者の需要は根強い。また、中小企業は、外国人労働者の受け入れ制限が実施されると、現在受け