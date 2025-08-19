吉川晃司が還暦（60歳）の誕生日を迎えた8月18日、東京国際フォーラム ホールAで、満員5000人の観客に祝福される中で、スペシャルライブ「KIKKAWA KOJI 60TH BIRTHDAY LIVE "KANREKI ROCK"」を開催した。オフィシャルレポートを掲載する。【画像】吉川晃司、還暦の誕生日スペシャルライブ（全8枚）現在、吉川は同い年で同じ広島出身の奥田民生とのユニット、Ooochie Koochieで全国ツアーを展開中だが、還暦の誕生日という節目のタ