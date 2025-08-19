お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（４８）が、１８日深夜放送の「くりぃむナンタラ」（テレビ朝日系）に出演。武勇伝を語った。クロちゃんの武勇伝は、高校の校舎に頭突きしたこと。「僕高校時代に、頭突きに結構ハマっちゃって」と語る。「プロレス好きだったんで、大木金太郎さんとか頭突きかっこよかったから、あんな感じでやろうと思って頭突きを黒板にやってたら、校舎が揺れるんですよね。それがたまんなくて