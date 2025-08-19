女性の遺体を兵庫県洲本市の道路脇に遺棄したとして、西宮市に住む会社員の男（62）が逮捕された事件。女性の身元が、容疑者の妻（当時70）だと確認されました。▼「妻を自宅で殺して、車で運んだ」という旨の供述8月7日午後0時半ごろ、洲本市由良町由良の道路脇に、全裸でうつぶせの状態の女性の遺体が遺棄されているのを、サイクリングをしていた男性が見つけ、通りがかった別の通行人を通じて110番通報しました。翌8月8日