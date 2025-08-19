静岡県沼津市の菓子製造会社から現金約3億9000万円を横領した罪に問われている元・経理担当の男の裁判が8月19日、静岡地方裁判所沼津支部で開かれ、検察は懲役10年を求刑しました。 【写真を見る】業務上横領の罪に問われた元・経理担当の男に懲役10年が求刑された法廷の様子＝静岡地裁沼津支部・8月19日 業務上横領の罪に問われているのは、沼津市の菓子製造会社で経理を担当していた元総務課長の男（61）です。 起訴状などに