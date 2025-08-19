石破首相は、アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領との会談を受け、ウクライナへの「安全の保証」に日本も「しかるべき役割を果たす」と述べました。トランプ大統領は会談で、ウクライナへの「安全の保証」について、アメリカやヨーロッパが関与する考えを示しました。石破首相：「安全の保証」につきましては、我が国に一体何ができるか、何をすべきかということは、いろんな法制面、あるいは能力面も含めて