タレント藤本美貴（40）が18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。藤本家の鉄のルール「地上波を見ろ！」について明かした。3児の母の藤本は、子どもは自分のケータイ持っていたりするのでYouTubeだけでは「自分の見たいものだけ見る」ので、「自分の興味のあることしか出会わなくなる」と説明。「地上波を見ろ！地上波なら何でもいいから地上波を見ろ」と言うことを明かした。そうすれば「こんな職業あ