文化放送が展開する月曜日夜帯のビジネスゾーンの旗艦番組『浜松町Innovation Culture Cafe』（略称：浜カフェ）から選りすぐりの放送回の内容を掲載した書籍『非常識な「ハイブリッド仕事論」』が、9月2日（火）に祥伝社より発売されることが決定した。 「知の探索プロジェクト」と銘打ち、2019年10月にスタートした当番組は、経営学者・入山章栄がパーソナリティを務め、異分野の専門家やクリエイター