愛知県内のホテルで14歳の少女に性的暴行を加えたとして逮捕された大阪府の男性教師について、名古屋地検は不起訴処分としました。 19日付で不起訴処分となったのは、大阪府立支援学校の男性教師(39)です。 警察によりますと、男性は今年3月、14歳の少女が16歳に満たない児童であることを知りながら、愛知県内のホテルで性的暴行を加えた不同意性交等の疑いで逮捕されていました。 男性はSNSを通じて少女と知り合った