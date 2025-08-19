2024年の新NISAスタートにより「投資」に注目が集まり、投資信託（投信）を毎月一定額ずつ積み立てていく「投信積み立て」へのニーズも高まりをみせている。日経平均大暴落で2大「株グラドル」杉原杏璃&小倉優子の将来危うし！40代でキャラ変のリスクと選択肢とりわけ若年層や初心者の間で人気が高まり、ネット証券を中心に口座数は増加の一途をたどっている。背景には「少額から始められる手軽さ」「将来への不安と資産