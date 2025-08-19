米ホワイトハウスで行われた、トランプ大統領（奥中央右）とウクライナのゼレンスキー大統領の会談＝18日（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は18日、ウクライナのゼレンスキー大統領との会談でウクライナが求める「安全の保証」に米国が関与することを明言した際、記者団から米軍部隊派遣の可能性を問われ、明確に否定しなかった。これまでは戦争に巻き込まれることを懸念し、ウクライナの安全保障への関与に