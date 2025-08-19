94歳の声楽家の男性の戦争体験をお伝えします。今も歌い続ける訳には、終戦の4日前に戦死した“兄の存在”がありました。【写真で見る】「いまだに涙が出て止まらないんです」曲の終わり、涙を流す浅岡さん「歌で送った」忘れられない最愛の兄の出征94歳の声楽家、浅岡節夫さん。今も歌い続けるのには、80年前の戦争で亡くした“最愛の兄”の存在があります。浅岡さんは、1945年3月、あの「東京大空襲」に襲われ、親戚を頼って家族