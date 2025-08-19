ドジャース大谷翔平選手が、7試合ぶりのマルチヒットをマークしました。19日の全打席をお伝えします。【映像】7試合ぶりにマルチヒットここまで8月の全試合で、出塁を記録している大谷です。第1打席、ライト前へヒットを放ち、8月全試合出塁を継続しました。2回、ランナー3塁での第2打席、相手ピッチャーが転倒するほどの強烈な打球は、センターへ抜けるタイムリーヒットとなります。第3打席は、センターへ抜けそうな当た