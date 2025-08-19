ドル円、午前の安値に並ぶ＝東京為替 ドル円は午前中にS＆Pの米格付け据え置きを受けて急騰した後、一転して急落する中で付けた今日の安値147円62銭に並ぶ展開となった。午前の安値を付けた後、147円80銭台まで買いが出たが、戻りが鈍くロンドン勢の本格参加を前に再びドル安円高が優勢となっている。 USDJPY 147.65