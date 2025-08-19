日本時間午後１１時にボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長がテレビに出演し、同２０日午前３時１０分に講演する。ボウマン米ＦＲＢ副議長のテレビ出演は、日本時間１９日午前１時４５分にも予定されていたが、発言内容が全く報じられていないことからすると、１日延期になったようだ。ボウマン副議長は、関税関連の価格上昇は一時的である可能性が高いとの考えを持っている。１４日に発表された７月の米生産者物価指数で、