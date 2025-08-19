バイきんぐの小峠英二が１２日、ＴＯＫＹＯＭＸ「小峠英二のなんて美だ」で、徳川家１９代当主に、徳川埋蔵金について質問。意外な答えに「なるほど、面白い」と感心した。この日は徳川家１９代当主の徳川家広氏をゲストに迎え、質問コーナーが繰り広げられた。そこで乃木坂４６の池田瑛紗が「徳川埋蔵金って本当にあるんですか？」と聞いた。家広氏は「初対面の人によく聞かれるが、そんな大事なこと、教えられるわけが