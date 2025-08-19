JR西日本と姫路市は19日、山陽本線姫路駅〜英賀保駅間で建設中の新駅の名称を「手柄山平和公園（てがらやまへいわこうえん）」駅に決定したと発表しました。開業は2026年春を予定しており、手柄山平和公園への新たな玄関口として、また2026年秋に開業予定の「ひめじスーパーアリーナ」へのアクセス駅として、大きな期待が寄せられています。【参考】山陽本線姫路〜英賀保間に新駅設置へ2026年春開業予定JR西日本https://tetsud