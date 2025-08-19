（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は18日、訪台中の自民党青年局海外研修団のメンバーらと面会し、台日が連携して地域情勢を安定させることや、半導体やAI（人工知能）などの分野での協力をさらに深め、双方の経済や産業に相互利益をもたらすことに期待を示した。同局局長の中曽根康隆衆院議員を団長とする海外研修団は17日から20日までの日程で台湾を訪問している。頼総統は、台日の友情は深く、困難に直面した際には互い