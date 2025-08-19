グローバルガールズグループ誕生プロジェクト『I-LAND2』から誕生した7人組グループ・iznaのメンバー、ユン・ジユンが活動を終了することが19日、発表された。【写真】今後活動していく「izna」6人のメンバー所属事務所であるWAKEONEは「ユン・ジユンは健康上の理由で長い間悩んだ末、チーム活動を終了することになりました」とはじめ、「今年の初めから休養と回復に専念しており、その間、弊社とアーティスト本人は今後の活動