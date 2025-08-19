◇第107回全国高校野球選手権準々決勝横浜―県岐阜商（2025年8月19日甲子園）県岐阜商には痛恨の守備の乱れが起きた。4点リードの6回1死満塁で横浜・小野の打球は二ゴロで併殺と思われた。セカンドは封殺となったが、一塁手の足がわずかに離れて小野はセーフ。この間に三塁走者・為永が生還。一塁からホームに送球されたが、捕手は一塁のカバーに走っていたため本塁が“不在”となり、二塁走者・阿部葉が一気に生還