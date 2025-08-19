ｆｏｎｆｕｎが後場急騰し、ストップ高となる前営業日比１００円高の６５５円に買われている。同社はきょう１９日、飲食店向け日次決算プラットフォーム「れすだく」について、リクルートホールディングス傘下のリクルートが提供する無料ＰＯＳレジアプリ「Ａｉｒレジ」に蓄積された売上データを自動で取り込む連携を始めたと発表。好感した買いを集めている。店舗の損益状況を常時把握できるよう