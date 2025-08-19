関東電化工業が大幅高で５連騰。１８日の取引終了後、旧村上ファンド系のエフィッシモ・キャピタル・マネージメントが提出した変更報告書により、エフィッシモが関電化の保有目的を変更したことが明らかとなり、これを思惑視した買いが集まったようだ。新たな保有目的は「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと」。これまでは純投資だった。保有割合は１９．８３％で変更はない。報告義務発生日は