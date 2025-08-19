【モデルプレス＝2025/08/19】元AKB48でタレントの高橋みなみが18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。【写真】高橋みなみ「夏にピッタリ」と話題の手料理◆高橋みなみ「薬味たっぷり」夏らしい手料理公開高橋は「薬味たっぷり豚しゃぶ」とつづり、食卓を公開。みょうがやネギなどを使用した豚しゃぶと、海苔、じゃこがトッピングされた冷奴、タコときゅうりの和物、具だくさんの味噌汁