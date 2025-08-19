政府は、スタートアップ（新興企業）がナイジェリアに進出する際の支援を強化する。横浜市で開かれる「第９回アフリカ開発会議」（ＴＩＣＡＤ９）に合わせて日ナイジェリア首脳会談を２１日に行い、石破首相が同国への経済支援策として表明する予定だ。複数の政府関係者が明らかにした。同国はアフリカで最大の２億人超の人口を抱え、近年は原油輸出依存からの脱却に向けて新興企業支援を強化している。今回の支援策は同国の経