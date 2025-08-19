山梨県の富士山麓で、外国人観光客によるレンタカー事故が急増している。昨年は約８００件の事故が発生し、前年の倍近くとなった。富士山撮影の新スポットとして、住宅街などに外国人観光客が集まっており、慣れない狭い道を走行する機会が増えたことが一因とみられる。（甲府支局涌井統矢、木村誠）入り組んだ道同県忍野村の住宅地では７月上旬、レンタカーを示す「わ」ナンバーの車が行き交っていた。近くには、世界文化遺