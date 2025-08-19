高層ビルを大きく揺らす長周期地震動が建物の安全性に与える影響を、理化学研究所のスーパーコンピューター「富岳（ふがく）」で解析するシステムの開発に東京大や大成建設などの研究グループが成功した。長周期地震動は南海トラフ地震などでも被害が懸念され、設計や耐震改修の際に活用できると期待される。長周期地震動は、遠くまで伝わりやすく、軟らかい地盤の広い平野部で増幅する特徴がある。２０１１年の東日本大震災で