卓球の「ヨーロッパ・スマッシュ2025」は19日、女子シングルスの2回戦が行われる。世界ランキング11位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は同18位の銭天一（中国）と対戦する。2回戦で実現する日本のカットマンと中国屈指のサウスポーの戦いについて、現地メディアも注目試合として報じている。 ■中国トップと連戦の可能性も 橋本は日本勢4番手として出場しているなか、17日に行われた1回戦でマルガリタ・ペソ