19日15時現在の日経平均株価は前日比110.84円（-0.25％）安の4万3603.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1129、値下がりは442、変わらずは46と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は126.62円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、ファストリ が58.35円、コナミＧ が27.52円、バンナムＨＤ が15.4円、任天堂 が12.83円と続いている。 プラス寄与度トップは中外薬