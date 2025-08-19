今日19日は、北海道付近を低気圧が進み、沖縄・奄美付近を熱帯低気圧が通過しています。北海道と沖縄・奄美付近には活発な雨雲がかかっており、明日20日にかけて土砂災害などに注意・警戒が必要です。また、東日本から西日本では、局地的に雨雲・カミナリ雲が発達中のため、ゲリラ雷雨に注意してください。明日20日にかけて北海道では土砂災害に厳重警戒今日19日は、北海道付近を前線を伴った低気圧が進んでおり、北海道や東北北部