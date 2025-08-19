◇第107回全国高校野球選手権第13日準々決勝東洋大姫路―沖縄尚学（2025年8月19日甲子園）準々決勝第4試合の先発メンバーが発表され、東洋大姫路（兵庫）は沖縄尚学（沖縄）との一戦に背番号10の阪下漣（3年）が先発する。阪下にとっては3月20日壱岐（長崎）との選抜大会1回戦以来、152日ぶりの先発マウンドとなる。右肘靱帯（じんたい）損傷で同戦を最後に登板がなかったが、2回戦・花巻東（岩手）戦で8―4の9回無死