全国高校野球選手権大会第１３日の１９日、準々決勝に臨んだ県岐阜商（岐阜）のアルプス席では、５番宮川鉄平選手の２人の兄、凱吏（かいり）さん（２２）と湊（そう）さん（２０）が声援を送った。鉄平選手は三人兄弟の末っ子で、兄たちに憧れて野球を始めたという。小中学生時代は、毎日のように３人で自宅の庭や近くの公園でキャッチボールや素振りをして技術を磨いた。凱吏さんは市岐阜商、湊さんは山梨学院（甲府市）と