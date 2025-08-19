日本トランスオーシャン航空（JTA）は、沖縄/那覇〜台北/桃園線を2026年2月に開設する。訪日需要を中心とする旺盛な需要に対応し、2025年度内の就航を目指すとしていた。JTAとして初めての国際線定期便となる。航空券の販売開始日などの詳細は、決定次第発表する。運航スケジュールは、沖縄/那覇発が午前8時台、台北/桃園発が午前10時台で、1日1往復を運航する見通し。