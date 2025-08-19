フジドリームエアラインズ（FDA）は、福岡〜花巻・仙台線を10月26日に開設する。福岡〜仙台線は1日2往復、福岡〜花巻線は同1往復を運航する。機材はエンブラエルE175型機を使用する。日本航空（JAL）と共同運航（コードシェア）を実施し、JALが運航する両路線は運休する。■ダイヤFDA531福岡（09：00）〜仙台（10：50）FDA535福岡（14：10）〜仙台（16：00）FDA532仙台（11：20）〜福岡（13：35）FDA536仙台（16：30）〜福