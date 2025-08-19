女優・長濱ねる（２６）が表紙を飾る?自分らしさ?をデザインする暮らしウェブスタイルマガジン「マドリーム」Ｖｏｉ．６３が１９日、公開された。「マドリーム」は、無料で読める電子雑誌を発行する株式会社ブランジスタメディアが、日本最大級の不動産情報サイト「ＬＩＦＵＬＬＨＯＭＥ’Ｓ」と共同で発行する、２０代後半〜４０代の男女に向けて自分らしさを大切にしたライフスタイルを指南するウェブマガジン。長濱は前