◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝県岐阜商―横浜（１９日・甲子園）県岐阜商がセンバツ王者・横浜（かながわ）をリードし後半戦に突入した。２点リードの５回１死一、三塁で４番・坂口路歩が右翼線へ適時二塁打。続く５番・宮川鉄平の二ゴロでさらに１点を追加し、リードを４点に。王者を相手に試合を有利に進め、球場の雰囲気をものみ込んでいる。先発の２年生左腕・渡辺大雅は強力打線を相手に５