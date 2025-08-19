NiziUが「SUMMER SONIC 2025」で圧巻のステージを披露し、観客を熱狂させた。【写真】「需要しかない」NiziU、大人気グループと集合写真8月16日・17日の2日間、千葉のZOZOマリンスタジアムと幕張メッセ（東京会場）、大阪の万博記念公園（大阪会場）にて日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2025」が開催された。NiziUは16日に大阪会場最大規模の「AIR STAGE」、17日には東京会場の「PACIFIC STAGE」の大トリとして「SUM