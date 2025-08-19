19日未明、東京・清瀬市の公園で10代の少年が2人組にバットのようなもので殴られバイクやショルダーバッグを奪われる事件がありました。2人組は現在も逃走中です。警視庁によりますと19日午前0時半ごろ、清瀬市野塩の公園で、10代の少年から「公園を散策していたら突然呼び止められて殴られ、バイクとバッグをとられた」と119番通報がありました。少年は、2人組に「おい」と声をかけられ背後からバットのようなもので殴られたうえ