日銀の利上げへの期待感が高まり、国債の入札が市場の予想に届かなかったことから長期金利が一時1.6%まで上昇しました。きょうの債券市場で、長期金利の代表的な指標である10年物の国債利回りは一時、およそ3週間ぶりの水準となる1.6%まで上昇しています。国債は売られて価格が下がると利回りが上昇する仕組みです。アメリカの関税政策をめぐる不透明感が後退したことや、先週から続く株高の流れから景気の先行きに楽観的な見方が