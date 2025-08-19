北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）が18日、4月に進水した駆逐艦「崔賢」号を訪問し、｢艦の武装システムの統合運用試験過程と海兵の訓練および生活状況｣を確認した。朝鮮中央通信が伝えた。金正恩氏の視察は、米韓軍が同日から開始した合同軍事演習「乙支（ウルチ）フリーダムシールド（自由の盾）」をけん制する意図があると見られる。朝鮮人民軍（北朝鮮軍）のパク・グァンソプ海軍司令官（海軍上将）が、金正恩氏を出迎えた。