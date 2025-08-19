「ソフトバンク−西武」（１９日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・近藤健介外野手が難病と闘う少年を激励した。公益財団法人メイク・ア・ウィッシュ・オブ・ジャパン福岡支部の依頼で、西尾彰人くん（１２）の「近藤選手に会いたい」という夢を叶えるために対面。西尾くんは左心低形成症候群という病気をかかえ、これまで４回の手術を乗り越えており、病気と戦う西尾くんの夢を叶えることで、少しでも勇気づけたいとい