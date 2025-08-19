「全国高校野球選手権・準々決勝、県岐阜商−横浜」（１９日、甲子園球場）左手にハンディを持つ県岐阜商の横山が四回、甲子園で全４試合連続の安打を放った。１−０の四回２死走者なしで小鎗が左前打を放つと、続く横山が初球の１４６キロを鮮やかに流し打って左前へはじき返した。生まれつき左手の指を欠損するハンディを持つ横山は、これで甲子園で全試合安打。次打者の渡辺も右前タイムリーで続き、２死からの３連打で