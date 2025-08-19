Image: Amazon ちょっとそこまで、のお供に。ガジェットを持ち歩く人にとって、洋服や靴と同じくらい大事なモバイルバッテリー。もはや身体の一部と言っても過言ではありませんね。今日も今日とてAmazonをじっとり眺めていたら、すごくいいモバイルバッテリー見つけたんですよ。PHILIPSの3in1タイプです。USB-C×2にApple Watch充電端子もある Imag