「3歳の靴から芽が…！？」【写真】3歳息子の靴から生えた、小さな芽…！こんなポストをされたのは辺川銀（@penkawagin）さん。投稿されたのは、小さな子ども靴から小さな双葉の芽が出ている驚きの写真です。鮮やかな水色の靴のつま先から、まるで自然の生命力を象徴するかのように小さな双葉が伸びている様子が写されています。「ジョジョっぽくて笑った」「これはもうトトロの世界」「ウォーリーが置いてったのかもしれん」「育