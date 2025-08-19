中国人的資源社会保障部などはこのほど、17の新職業と42の新職種を発表しました。これらの新しい職業の多くは日常生活と密接に関連しており、その一つが「ドローン群飛行プランナー」です。ドローン群飛行プランナーが毎回ショーの前にまず実施することは、クライアントの要求に基づいたパターンのデザインとモデリングです。駆け抜ける馬や色鮮やかな花など、各ドローンの座標、ライト、飛行動作をコンピューター上で作成します。