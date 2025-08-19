歌手でタレントの手越祐也が１９日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。黒髪姿を披露した。手越はトレードマークの金髪から黒髪になった画像を貼付し「出るぜ出るぜぇー！！！オラわくわくすっぞ！！普通は黒髪だと大人っぽくなるけど俺の場合若返るぞぉー！！」と「クレヨンしんちゃん」の野原しんのすけ風に現在の思いをつづった。手越は１０月スタートの日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたん家」に出演が決まった。手越にとっては