第１０７回全国高校野球選手権大会の第１３日（１９日）の準々決勝第２試合は日大三（西東京）が昨夏準Ｖの関東第一（東東京）を５―３で下して７年ぶりのベスト４に進出した。スコアレスで迎えた４回、一死一、三塁から代打・豊泉（３年）が適時打を放つと、７番・阿部（３年）も２点適時打で続いて３点を先制。初先発の山口（３年）がその裏に２点を許して１点差と詰め寄られるが、５回に相手ミスと主砲・田中諒（２年）の今